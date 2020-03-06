SpaceX в конце 2021 года отправит трех туристов в 10-дневное путешествие на Международную космическую станцию.

Об этом пишет The Verge.

Для путешествия планируется использовать пилотируемый корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9.

“Орбитальный уикенд” является частью соглашения, которое SpaceX подписал со стартапом Axiom Space, который будет управлять логистикой поездки.

Космические туристы проведут два дня, путешествуя по орбитальной космической станции, и, как минимум, восемь дней на борту.

Билеты будут стоить около 55 миллионов долларов, но одно место уже забронировано.

Отмечается, что этот полет стал возможен благодаря принятому в прошлом году NASA решению открыть станцию для космических туристов.