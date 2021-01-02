SpaceX заключила еще один контракт с министерством обороны США на сумму 150,4 миллиона долларов на миссию по запуску 28 спутников Агентства космического развития США. Проект стартует только в следующем году, что даст обеим сторонам достаточно времени для подготовки космических технологий.

Об этом сообщает издание Tech Times.

Космическое агентство министерства обороны США, Агентство космического развития США (SDA), планирует вывести свои спутники на орбиту Земли, которые будут выполнять функцию предупреждения о ракетных запусках.

Отмечается, что спутники принесут пользу разведке страны, а также дадут знания о мировых ракетах.

SpaceX запустит эти спутники с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

Кроме того, у SpaceX есть контракт с правительством Соединенных Штатов на космический полет, который должен состояться в ближайшее время.