Об этом сообщает издание Tech Times.
Космическое агентство министерства обороны США, Агентство космического развития США (SDA), планирует вывести свои спутники на орбиту Земли, которые будут выполнять функцию предупреждения о ракетных запусках.
Отмечается, что спутники принесут пользу разведке страны, а также дадут знания о мировых ракетах.
SpaceX запустит эти спутники с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.
Кроме того, у SpaceX есть контракт с правительством Соединенных Штатов на космический полет, который должен состояться в ближайшее время.
- Космическая компания Илона Маска SpaceX завершила установку 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship для полетов на Марс.