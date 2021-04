Трансляція велася на каналі компанії в YouTube.

Старт відбувся о 23:44 за часом Східного узбережжя США (6:44 за київським часом 29 квітня) на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Приблизно через 1 годину 5 хвилин після старту ракети група супутників Starlink була виведена на орбіту. Перший ступінь ракети-носія успішно села на плавучу платформу Just Read the Instructions.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster’s seventh launch and landing pic.twitter.com/uir08tQmMU

— SpaceX (@SpaceX) April 29, 2021