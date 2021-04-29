Важка ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX інжерера Ілона Маска успішно вивела на низьку навколоземну орбіту чергову партію з 60 міні-супутників системи Starlink.

Трансляція велася на каналі компанії в YouTube.

Старт відбувся о 23:44 за часом Східного узбережжя США (6:44 за київським часом 29 квітня) на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Приблизно через 1 годину 5 хвилин після старту ракети група супутників Starlink була виведена на орбіту. Перший ступінь ракети-носія успішно села на плавучу платформу Just Read the Instructions.

“Вивід супутників Starlink підтверджений”, – йдеться в повідомленні SpaceX.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/xiqbY1Bviw — SpaceX (@SpaceX) April 29, 2021

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster’s seventh launch and landing pic.twitter.com/uir08tQmMU — SpaceX (@SpaceX) April 29, 2021

Це 25-й вивід на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1503 космічних апаратів.