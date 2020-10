Об этом сообщается на сайте компании.

Запуск 15-й по счету группы спутников Starlink произошел в 11:31 по местному времени со стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

60 интернет-спутников вывела на орбиту тяжелая ракета-носитель Falcon 9.

Стоит отметить, что это уже третий запуск за месяц. Предыдущие партии спутников были успешно выведены на орбиту 6 и 18 октября.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков в третий раз. Она успешно приземлилась на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике.

Спутники Starlink развернулись на орбите примерно через 1 час и 3 минуты после старта.

Falcon 9’s first stage lands on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/ECFQr2jZnN

— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020