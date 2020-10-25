Об этом сообщается на сайте компании.
Запуск 15-й по счету группы спутников Starlink произошел в 11:31 по местному времени со стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).
60 интернет-спутников вывела на орбиту тяжелая ракета-носитель Falcon 9.
Стоит отметить, что это уже третий запуск за месяц. Предыдущие партии спутников были успешно выведены на орбиту 6 и 18 октября.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков в третий раз. Она успешно приземлилась на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике.
Спутники Starlink развернулись на орбите примерно через 1 час и 3 минуты после старта.
Liftoff! pic.twitter.com/SUISHSKezJ
— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020
Falcon 9’s first stage lands on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/ECFQr2jZnN
— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020
Эта миссия также ознаменовала 100-й успешный полет ракеты Falcon с момента первого полета Falcon 1 на орбиту в 2008 году.
В ближайшей перспективе компания SpaceX планирует развернуть группу из 12 тыс. спутников для создания полномасштабной сети, чтобы обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет в любом уголке планеты.
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/yJlyu8cLyX
— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020
- Ранее сообщалось, что электромобиль Tesla Roadster, который ранее запустили в космос, как нагрузку во время тестового запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy, впервые сблизился с Марсом.