Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 60 спутников своей глобальной широкополосной интернет сети Starlink.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Теперь количество космических спутников, которые компания вывела на орбиту, составляет 182.

Ракета-носитель Falcon-9 с 60-ю спутниками стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

SpaceX теперь управляет большим количеством коммерческих спутников на орбите, чем любая другая компания. На ней следует Planet Labs, также из Калифорнии, со 150 спутниками, которые делают изображения поверхности Земли.

SpaceX имеет разрешение от регулирующих органов на запуск до 12 000 платформ, но говорит о возможных 40 000, в зависимости от того, как будет развиваться проект.

До конца месяца может состояться еще два запуска ракет со спутниками.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) 7 січня 2020 р.