Covid-19 Украина

обновлено 07.08.2020 в 10:02

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SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink – видео

В пятницу, 7 августа, SpaceX запустила очередную ракету-носитель Falcon 9 с партией из 57 интернет-спутников и двумя вспомогательными спутниками BlackSky.

Пятница, 7 августа 2020, 09:45

Об этом сообщается на сайте компании.

Запуск состоялся со стартового комплекса LC-39A на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 1:12 по времени Восточного побережья США (в 8.12 по Киеву).

Кроме интернет-спутников, ракета также должна вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, предназначенные для мультиспектральной съемки Земли. Их разрешающая способность около одного метра.

Стоит отметить, что это уже десятый запуск в рамках проекта Starlink, сначала этот запуск планировался на 22 июня, но несколько раз переносился по разным причинам.

Теги: Starlink, супутники, Falcon 9, SpaceX

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