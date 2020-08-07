SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink – видео

Об этом сообщается на сайте компании.
Запуск состоялся со стартового комплекса LC-39A на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 1:12 по времени Восточного побережья США (в 8.12 по Киеву).
Liftoff! pic.twitter.com/puG31v239X
— SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020
Кроме интернет-спутников, ракета также должна вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, предназначенные для мультиспектральной съемки Земли. Их разрешающая способность около одного метра.
Стоит отметить, что это уже десятый запуск в рамках проекта Starlink, сначала этот запуск планировался на 22 июня, но несколько раз переносился по разным причинам.
- Напомним, последняя партия спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешнее орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов.