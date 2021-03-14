Об этом сообщает SpaceX.
Это девятый полет первой многоразовой ступени ракеты Falcon 9.
Запуск осуществлялся со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 06:01 по времени Восточного побережья США (в 12:01 по киевскому времени).
Цель полета – доставка 60 мини-спутников и пополнение орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Это 22-й вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит из 1 263 космических аппаратов.
- Ранее сообщалось, что основанная Илоном Маском американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту Земли новую партию из 60 спутников, предназначенных для создания глобальной интернет-сети Starlink.