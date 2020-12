Об этом сообщает издание Space.com.

Запуск был произведен в субботу, 19 декабря, примерно в 16:00 (по киевскому времени) с площадки в Космическом центре имени Кеннеди (штат Флорида, США).

Это 26-й успешный запуск ракеты-носителя SpaceX за последний год, что является рекордом для компании Илона Маска.

Примерно через 9 минут после старта первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на площадке Space X-1 (LZ-1) на мысе Канаверал. Указанный полет стал пятым запуском для этой конкретной первой ступени Falcon 9.

SpaceX successfully launched a spy satellite into orbit atop its reusable Falcon 9 rocket in the company’s final mission of 2020 pic.twitter.com/HwnCPMmv6q — Reuters (@Reuters) December 20, 2020

Изначально запуск был запланирован на четверг, однако густые облака и проблема со второй ступенью ракеты вынудили компанию SpaceX отложить его.

Миссия по запуску секретного спутника носила название NROL-108. О целях, орбите, размере и других характеристиках спутника официально не сообщается.

Footage from a helicopter of Falcon 9‘s 26th and final launch of 2020 pic.twitter.com/Ol90RiJvcP — SpaceX (@SpaceX) December 20, 2020

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020