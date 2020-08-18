Видео опубликовано у Twitter-аккаунте компании.
Запуск осуществлен в 10:31 по времени Восточного побережья США (18:31 по киевскому времени) со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.
Liftoff! pic.twitter.com/q6t6QXO5Cl
— SpaceX (@SpaceX) August 18, 2020
Deployment of 58 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/c8u2WqaD1J
— SpaceX (@SpaceX) August 18, 2020
Кроме интернет-спутников, ракета также должна была вывести на орбиту три спутника для наблюдения за поверхностью Земли от Planet Labs.
All three @planetlabs SkySats have deployed pic.twitter.com/9gDujACXTH
— SpaceX (@SpaceX) August 18, 2020
Как известно, в перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч таких спутников для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.
- 7 августа, SpaceX отправила партию из 57 интернет-спутников. В результате сегодняшнего запуска общее количество запущенных спутников Starlink доведено до 653.