Видео опубликовано у Twitter-аккаунте компании.

Запуск осуществлен в 10:31 по времени Восточного побережья США (18:31 по киевскому времени) со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Deployment of 58 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/c8u2WqaD1J

Кроме интернет-спутников, ракета также должна была вывести на орбиту три спутника для наблюдения за поверхностью Земли от Planet Labs.

All three @planetlabs SkySats have deployed pic.twitter.com/9gDujACXTH

— SpaceX (@SpaceX) August 18, 2020