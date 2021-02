Трансляция запуска осуществлялась на YouTube-канале SpaceX.

Запуск в космос 18-й по счету партии спутников произошел в четверг, 4 февраля, в 01:19 по североамериканскому восточному времени (8:19 по Киеву).

Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с площадки SLC-40 на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Первая ступень этой ракеты-носителя ранее использовалась уже четыре раза: в двух миссиях Starlink, в миссиях по запуску спутника для вооруженных сил США и по выведению на орбиту турецкого спутника Turksat-5A.

В ходе сегодняшнего запуска, спустя примерно 8,5 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу “Of Course I Still Love You”, которая находится в Атлантическом океане.

В данный момент на орбиту выведены уже более 1000 спутников для создания сети Starlink.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/4idBRdW65H

— SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021