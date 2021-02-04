Основанная Илоном Маском американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту Земли новую партию из 60 спутников, предназначенных для создания глобальной интернет-сети Starlink.

Трансляция запуска осуществлялась на YouTube-канале SpaceX.

Запуск в космос 18-й по счету партии спутников произошел в четверг, 4 февраля, в 01:19 по североамериканскому восточному времени (8:19 по Киеву).

Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с площадки SLC-40 на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Первая ступень этой ракеты-носителя ранее использовалась уже четыре раза: в двух миссиях Starlink, в миссиях по запуску спутника для вооруженных сил США и по выведению на орбиту турецкого спутника Turksat-5A.

В ходе сегодняшнего запуска, спустя примерно 8,5 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу “Of Course I Still Love You”, которая находится в Атлантическом океане.

В данный момент на орбиту выведены уже более 1000 спутников для создания сети Starlink.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/4idBRdW65H — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/96pHRHXZi0 — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Как известно, Starlink — глобальная спутниковая сеть, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет.

В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических спутников (а в последующем – еще из 30 тыс.).

Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.