Трансляция запуска осуществлялась на YouTube-канале SpaceX.
Запуск в космос 18-й по счету партии спутников произошел в четверг, 4 февраля, в 01:19 по североамериканскому восточному времени (8:19 по Киеву).
Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с площадки SLC-40 на мысе Канаверал (штат Флорида, США).
Первая ступень этой ракеты-носителя ранее использовалась уже четыре раза: в двух миссиях Starlink, в миссиях по запуску спутника для вооруженных сил США и по выведению на орбиту турецкого спутника Turksat-5A.
В ходе сегодняшнего запуска, спустя примерно 8,5 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу “Of Course I Still Love You”, которая находится в Атлантическом океане.
В данный момент на орбиту выведены уже более 1000 спутников для создания сети Starlink.
Liftoff! pic.twitter.com/fntllf6TpI
— SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/4idBRdW65H
— SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/96pHRHXZi0
— SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021
Как известно, Starlink — глобальная спутниковая сеть, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет.
В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических спутников (а в последующем – еще из 30 тыс.).
Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
- В январе американская компания SpaceX осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников (143).
- В начале февраля прототип ракеты SpaceX SN9 взорвался во время попытки приземления. Это произошло через несколько минут после экспериментального запуска из Бока-Чика, штат Техас.