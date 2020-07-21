Об этом сообщается на сайте компании.
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в американском штате Флорида. Запуск состоялся в 00:30 по киевскому времени.
Ступень ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане уже через 8,5 минут после старта.
Ранее эту же ступень использовали для запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
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