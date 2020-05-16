Об этом свидетельствуют данные Мирового центра данных “Геоинформатика и устойчивое развитие” при КПИ им. Игоря Сикорского.
Прогноз рассчитан на примере временного отрезка с 6 по 20 мая. Ученые рассчитали, что в сутки будут информировать о 400 – 550 случаях заражения коронавирусом.
Согласно моделированию, такое развитие процесса может продолжиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой, вероятно, наступит пик пандемии.
“После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад”, – сказано в прогнозе.
Спад – это означает, что ежедневно количество выздоровевших людей будет устойчиво увеличиваться в сравнении с количеством ежедневно инфицированных.
Прогноз разработали отдельно для страны и отдельно для столицы, города Киев.
Пока что положительная динамика относительно количества выздоровевших от COVID-19 была только 14 мая. Именно в конце мая такая динамика должна стать статично положительной.
В резюме поясняется, что “результаты краткосрочного прогнозного моделирования количества больных COVID-19 в Украине и г. Киеве на 16.05.20 – 20.05.20 получены с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма “скользящего окна” с количеством точек данных для обучения нейронной сети – 12″.
При этом средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза на 15-дневном отрезке времени не превышает 2,2%.
- 7 мая Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, который предусматривает широкомасштабное тестирование населения на коронавирус COVID-19, а также усиление финансовой защиты медиков.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов отмечал, что люди без симптомов коронавируса, а также те, кто не контактировал с больными COVID-19, не смогут пройти бесплатное тестирование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).
- В Украине сутки, 14 мая, сделали почти 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус COVID-19, это больше всего с начала эпидемии.