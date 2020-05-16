Спад эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине начнется в третьей декаде мая. В тот момент в стране будет около 20 тысяч заболевших.

Об этом свидетельствуют данные Мирового центра данных “Геоинформатика и устойчивое развитие” при КПИ им. Игоря Сикорского.

Прогноз рассчитан на примере временного отрезка с 6 по 20 мая. Ученые рассчитали, что в сутки будут информировать о 400 – 550 случаях заражения коронавирусом.

Согласно моделированию, такое развитие процесса может продолжиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой, вероятно, наступит пик пандемии.

“После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад”, – сказано в прогнозе.

Спад – это означает, что ежедневно количество выздоровевших людей будет устойчиво увеличиваться в сравнении с количеством ежедневно инфицированных.

Прогноз разработали отдельно для страны и отдельно для столицы, города Киев.

Пока что положительная динамика относительно количества выздоровевших от COVID-19 была только 14 мая. Именно в конце мая такая динамика должна стать статично положительной.

В резюме поясняется, что “результаты краткосрочного прогнозного моделирования количества больных COVID-19 в Украине и г. Киеве на 16.05.20 – 20.05.20 получены с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма “скользящего окна” с количеством точек данных для обучения нейронной сети – 12″.

При этом средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза на 15-дневном отрезке времени не превышает 2,2%.