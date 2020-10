Об этом сообщает агентство Yonhap.

Так, Ли Гон Хи оставил своим наследникам — вдове и троим детям — сыну Ли Чжэ Ену и двум дочерям Ли Буджин и Ли Со Хён — активов на 15,6 миллиардов долларов.

Из-за налога на наследство больше половины этой суммы им придется заплатить государству.

Главе Samsung, в частности, принадлежали 4,18% акций флагманской компании Samsung Electronics Co., а также 0,08% их привилегированных акций. Он владел 29,76% акций Samsung Life Insurance Co., 2,88% акций Samsung C&T Corp. и 0,01% Samsung SDS Co.

Таким образом, его наследство составляет 18 трлн вон (около 15,6 миллиардов долларов).

По информации агентства, только за акции наследники должны будут заплатить 10 триллионов вон (8,87 миллиардов долларов).

Эксперты считают, что семья Ли Гон Хи, возможно, захочет выплатить эту сумму за несколько лет – законодательство Южной Кореи это позволяет.