Об этом сообщает издание Vogue.

Коллекция была создана благотворительным фондом Чарльза The Prince’s Foundation (среди прочего занимается поддержкой наследия Шотландии), а также итальянской компанией Yoox Net-A-Porter (специализируется на социально ответственной моде). Указанная компания привлекает молодых дизайнеров и использует экологичные материалы в сочетании с современными технологиями.

В коллекцию экологической одежды под названием Modern Artisan Project вошли 10 женских и восемь мужских вещей, сообщает издание People. Это, в частности, такие вещи, как вязаный кашемировый свитер с воротником под горло (самый доступный предмет одежды в этой коллекции по цене 475 долларов).

Также есть пальто из шерсти мериноса и кашемира с поясом по цене 1495 долларов; хлопковая рубашка за 795 долларов, клетчатый костюм, блейзер за 1350 долларов и брюки за 1095 долларов.

Авторами коллекции стали шестеро студентов Миланского политехнического университета совместно с британцами. Произвели одежду в шотландском Эйршире (в штаб-квартире фонда принца Чарльза).

Как отмечают журналисты, принц не любит выбрасывать одежду (он приверженец осознанного потребления).

“Я из тех, кто ненавидит что-либо выбрасывать. Следовательно, я бы предпочел, чтобы за одеждой ухаживали и даже при необходимости перешивали, чем выбрасывали… Я терпеть не могу отходы, в том числе пищевые. Я бы предпочел найти вещам другое применение. Вот почему я так долго говорил о необходимости циркулярной экономики, а не линейной, где вы просто создаете, покупаете и выбрасываете. Это трагедия, потому что мы неизбежно чрезмерно эксплуатируем природные ресурсы, что быстро истощаются”, – подчеркивал принц Чарльз в интервью британскому Vogue.

По словам директора компании Yoox Net-a-Porter Федерико Марчетти, Чарльз давно обеспокоен проблемами экологии.

“Он говорил о вредном воздействии пластика еще в 1969 году, в год моего рождения!” – отметил Марчетти и назвал принца “своим вдохновителем”.

Вещи из новой коллекции будут продаваться онлайн, в магазинах Net-a-Porter, Yoox, Mr. Porter и Outnet. Доходы пойдут в благотворительный фонд принца Чарльза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse)