Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.
Он напомнил, что локдаун вводится на период с 8 по 24 января 2021 года.
Степанов также перечислил причины, по которым было принято решение о его введении.
По словам министра, несмотря на то, что сегодня “ситуация как-то стабилизировалась” и благодаря карантинным ограничениям удалось “сбить ураганную волну распространения болезни”, суточное количество больных все еще “достаточно большое”.
В МОЗ прогнозируют “увеличение количества больных” (ссылаясь на “математическое моделирование”).
Степанов уточнил, что также ожидается вспышка после новогодних праздников.
“Кроме того, проведение новогодних праздников – мы понимаем, что они также дадут определенную вспышку и увеличение количества больных”, – подчеркнул он.
Степанов напомнил, что с конца января начнется “сезонный рост количества больных гриппом”, который “происходит каждый год”, что создаст “дополнительную серьезную нагрузку на медицинскую систему”.
“Все эти факторы привели нас к тому, чтобы с 8 по 24 января ввести дополнительные усиленные карантинные меры”, – заявил министр.
(На видео – с 4:50)
- В среду, 9 декабря, Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.
- Кабинет Министров Украины продлил действие карантина в связи с пандемией коронавируса до конца зимы. Также продлено действие режима чрезвычайной ситуации.