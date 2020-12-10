В Министерстве охраны здоровья Украины ожидают вспышку коронавируса COVID-19 после новогодних праздников. Это стало одной из причин введения жесткого карантина (локдауна) с 8 января.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

Он напомнил, что локдаун вводится на период с 8 по 24 января 2021 года.

Степанов также перечислил причины, по которым было принято решение о его введении.

По словам министра, несмотря на то, что сегодня “ситуация как-то стабилизировалась” и благодаря карантинным ограничениям удалось “сбить ураганную волну распространения болезни”, суточное количество больных все еще “достаточно большое”.

В МОЗ прогнозируют “увеличение количества больных” (ссылаясь на “математическое моделирование”).

Степанов уточнил, что также ожидается вспышка после новогодних праздников.

“Кроме того, проведение новогодних праздников – мы понимаем, что они также дадут определенную вспышку и увеличение количества больных”, – подчеркнул он.

Степанов напомнил, что с конца января начнется “сезонный рост количества больных гриппом”, который “происходит каждый год”, что создаст “дополнительную серьезную нагрузку на медицинскую систему”.

“Все эти факторы привели нас к тому, чтобы с 8 по 24 января ввести дополнительные усиленные карантинные меры”, – заявил министр.

(На видео – с 4:50)