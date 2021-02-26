В последнее время в Ивано-Франковской области наблюдается вспышка коронавируса COVID-19. В связи с этим пятый президент Украины Петр Порошенко по просьбе медиков привез кислородные концентраторы в больницы региона.

Об этом сообщили в пресс-службе партии “Европейская Солидарность”.

Концентраторы были доставлены в больницы Яремче и Надворной (два концентратора политик передал в Яремчанскую центральную городскую больницу, еще четыре – в Надворнянскую центральную районную больницу).

Порошенко напомнил, что в прошлом году в Верховной Раде было инициировано создание Фонда борьбы с COVID-19, для которого выделили более 70 млрд грн, “чтобы обеспечить врачей и медицинскую отрасль всем необходимым”.

Однако, по словам политика, власть должным образом не воспользовалась этими средствами (так, например, почти 26 млрд грн было потрачено на строительство дорог).

“В больницах на Прикарпатье нет свободных коек, оборудованных кислородом. Еще в прошлом году мы могли каждую больницу оборудовать кислородной станцией. Была бы другой ситуация, если бы была мощная кислородная станция. Не возить баллоны, а для того, чтобы каждая койка была оборудована. Это не стоит больших денег. Просто не воруйте и передайте сейчас, когда все нужно, в больницы”, – подчеркнул Порошенко.

Как известно, Ивано-Франковская область сейчас находится в “красной” зоне карантина из-за сложной ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение было принято 23 февраля на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьера Дениса Шмыгаля.

Отмечалось, что в области высокий уровень госпитализации: заполненность коек с кислородом – выше 50%, реанимационных коек – 82% в среднем, но в некоторых больницах – 100%.

Сейчас вспышка в регионе не угасает: за минувшие сутки, 25 февраля, в области зафиксировали 857 новых случаев заражения коронавирусом.

“Красный” уровень опасности в Ивано-Франковской области начал действовать с 00:00 часов 26 февраля.

В регионе уже развернули первый в Украине мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным коронавирусом COVID-19.

Стоит отметить, что Фонд Порошенко и ранее закупал и доставлял кислородные концентраторы в больницы.

Так, в ноябре 2020 года Фонд заключил соглашение с США о поставках кислородных концентраторов и станций для больниц.

В декабре были закуплены 50 кислородных концентраторов. В начале января в Украину прибыли еще 20 кислородных концентраторов из США.

В целом Фонд Порошенко совместно с волонтерами с начала эпидемии передали медикам более 157 тысяч штук защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

В общем помощь получили около 200 медицинских учреждений.