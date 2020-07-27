Из-за вспышки коронавируса на ферме в городе Мамминг (Нижняя Бавария) местные власти увеличат штрафы за нарушение гигиенических норм на предприятиях до 25 тысяч евро.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Как сообщалось ранее, на сельхозпредприятии в немецком городе Мамминг зафиксировали вспышку коронавируса среди сезонных работников. Позитивный тест на COVID-19 был у 174 человек.

В связи с этим власти Баварии решили ужесточить контроль за соблюдением гигиенических правил на предприятиях и увеличить штрафы за их нарушение с 5 до 25 тысяч евро.

По словам премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, проверки на предприятиях будут совершаться с более короткими интервалами, без предупреждений и в любое время суток.

Всех сезонных работников в регионе протестируют на COVID-19.

“Коронавирус медленно возвращается, поэтому важно обеспечить, чтобы несколько случаев постепенно не стали второй волной инфекций”, — отметил Зедер.