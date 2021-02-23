Об этом сообщили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).
В частности, Специализированное агентство здравоохранения Африканского союза сообщило, что уровень смертности в этих двух странах составил 64,3 процента. В Конго Эболой заболели семь человек, четверо умерли. В Гвинее – семь заражений и пять смертей.
По данным Африканского CDC, ни одна из стран, которых коснулся вирус, пока не сообщила о выздоровлении.
Новые вспышки лихорадки вызывают тревогу в Африке, поскольку континент все еще борется с пандемией COVID-19.
Африканский CDC на прошлой неделе объявил, что направит в Гвинею группу экспертов по реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь стране бороться с Эболой.
Регулятор также заявил, что в сотрудничестве с Западноафриканской организацией здравоохранения он созовет экстренное совещание экспертов для улучшения координации действий в чрезвычайных ситуациях в Гвинее и соседних странах региона.
Вспышка вируса Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годах унесла жизни более 11 300 человек. Было зарегистрировано более 28 600 случаев заражения.
Эбола – геморрагический вирус, который вызывает ряд симптомов, включая лихорадку, рвоту, диарею, общую боль или недомогание, а также во многих случаях внутреннее и внешнее кровотечение.
- 15 февраля министерство здравоохранения Гвинеи в Западной Африке в понедельник объявило об эпидемии Эболы после того, как три человека умерли от вируса и еще четверо заразились.