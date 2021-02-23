Две африканские страны — Гвинея и Демократическая Республика Конго (ДРК) — сообщили о 14 случаях заболевания вирусом Эбола и девяти смертях.

Об этом сообщили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

В частности, Специализированное агентство здравоохранения Африканского союза сообщило, что уровень смертности в этих двух странах составил 64,3 процента. В Конго Эболой заболели семь человек, четверо умерли. В Гвинее – семь заражений и пять смертей.

По данным Африканского CDC, ни одна из стран, которых коснулся вирус, пока не сообщила о выздоровлении.

Новые вспышки лихорадки вызывают тревогу в Африке, поскольку континент все еще борется с пандемией COVID-19.

Африканский CDC на прошлой неделе объявил, что направит в Гвинею группу экспертов по реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь стране бороться с Эболой.

Регулятор также заявил, что в сотрудничестве с Западноафриканской организацией здравоохранения он созовет экстренное совещание экспертов для улучшения координации действий в чрезвычайных ситуациях в Гвинее и соседних странах региона.

Вспышка вируса Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годах унесла жизни более 11 300 человек. Было зарегистрировано более 28 600 случаев заражения.

Эбола – геморрагический вирус, который вызывает ряд симптомов, включая лихорадку, рвоту, диарею, общую боль или недомогание, а также во многих случаях внутреннее и внешнее кровотечение.