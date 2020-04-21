В городе Вишневое Киевской области в одном из общежитий коронавирусом COVID-19 заразились 37 человек, двое умерли.

Об этом сегодня на брифинге заявил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

“Есть случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Он находится в частной собственности. По предварительным данным, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей выясняют правоохранители и местные власти”, – сказал он.

Володин подчеркнул, что на данный момент в общежитии выявлено 37 больных, среди которых есть дети. Кроме того, есть двое умерших. По его словам, сейчас медики делают ПЦР-тесты всем жителям общежития.

И.о. главы КОДА добавил, что в общежитии ввели особый режим передвижения. Доставку продуктов, лекарств и предметы первой необходимости людям должна обеспечить местные власти.

При этом, по данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 21 апреля 2020 года официально подтверждено 356 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 23 новых случаев коронавирусной болезни.