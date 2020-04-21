Об этом сегодня на брифинге заявил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.
“Есть случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Он находится в частной собственности. По предварительным данным, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей выясняют правоохранители и местные власти”, – сказал он.
Володин подчеркнул, что на данный момент в общежитии выявлено 37 больных, среди которых есть дети. Кроме того, есть двое умерших. По его словам, сейчас медики делают ПЦР-тесты всем жителям общежития.
И.о. главы КОДА добавил, что в общежитии ввели особый режим передвижения. Доставку продуктов, лекарств и предметы первой необходимости людям должна обеспечить местные власти.
Он-лайн брифінг тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна
Опубликовано Київська обласна державна адміністрація Вторник, 21 апреля 2020 г.
При этом, по данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 21 апреля 2020 года официально подтверждено 356 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 23 новых случаев коронавирусной болезни.
- В Украине продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро оно превысило отметку в 6 тысяч.