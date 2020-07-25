Об этом сообщили на сайте ГСЧС.
Сообщение от туристов поступило 25 июля в 13:45.
13 туристов, среди которых было шестеро детей в возрасте от 1,5 до 12 лет, сообщили о том, что попали под сильный ливень и нуждаются в помощи.
К туристам направили четверых спасателей и две единицы техники от горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина.
Спустя три часа, в 16:45, спасательная группа встретилась с туристами.
Некоторых туристов на вездеходе “Богун” доставят в Лазещину. Остальные путешественники в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.
- В январе спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Карпатах нашли двух туристов из Киева, заблудившихся при схождении с горы Говерла.