В Раховском районе Закарпатской области бригада спасателей эвакуировала с горы Говерла группу туристов с малыми детьми. Они застряли на горе из-за непогоды.

Об этом сообщили на сайте ГСЧС.

Сообщение от туристов поступило 25 июля в 13:45.

13 туристов, среди которых было шестеро детей в возрасте от 1,5 до 12 лет, сообщили о том, что попали под сильный ливень и нуждаются в помощи.

К туристам направили четверых спасателей и две единицы техники от горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина.

Спустя три часа, в 16:45, спасательная группа встретилась с туристами.

Некоторых туристов на вездеходе “Богун” доставят в Лазещину. Остальные путешественники в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.