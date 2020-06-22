Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело еще одного погибшего в результате взрыва в многоэтажном доме на улице Крушельницкой в Киеве.

Об этом в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщалось утром 22 июня, под завалами обломков взорвавшегося дома в Киеве могут оставаться еще двое людей.

В 20 часов понедельника в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что спасатели разбирают завалы на 4 этаже здания.

В 22:30 стало известно, что среди обломков спасателям удалось обнаружить тело еще одного погибшего жителя дома.

“Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно — мужского пола. Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела”, — проинформировал городской голова.

Судьба одного жителя многоэтажки в настоящее время остается неизвестной.

Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.