Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
По данным ГСЧС, в местах прохождения сильных ливней ожидается:
- на малых водотоках – быстротечное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м;
- формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.
Кроме того, в горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.
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