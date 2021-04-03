Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации обратился в Главное управление Национальной полиции из-за объявления о продаже в сети интернет спецбилетов для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что 2 апреля началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу в сети интернет начали появляться объявления об их продаже.

В КГГА подчеркнули, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города – это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.