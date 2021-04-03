Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Отмечается, что 2 апреля началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу в сети интернет начали появляться объявления об их продаже.
В КГГА подчеркнули, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города – это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.
- Уже с понедельника, 5 апреля, в Киеве будет существенно усилен карантин из-за стремительного распространения коронавируса и увеличения смертности от него.
- В частности, столица закроет все школы и детские сады. А весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров.
- Киевский городской совет опубликовал порядок получения спецпропусков, которые необходимы для пользования общественным транспортом во время локдауна.