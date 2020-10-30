Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.
Чиновник был задержан при получении первой части взятки в размере 100 тысяч долларов.
“Следователи ГБР с привлечением собственного спецназа задержали “на горячем” руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов США”, – отмечается в сообщении.
Согласно предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармацевтических предприятий 200 тысяч долларов США за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.
Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.
Согласно данным на сайте ГФС, и.о. руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям является Роман Неговелов.
О его задержании также сообщила в Facebook нардеп от “Голоса” Александра Устинова.
Согласно данным “Наших грошей”, ранее Неговелов работал в ГУ экономической контрразведки СБУ. Он якобы выступал посредником во время вымогательства “отката” у поставщика расходников для диализа. Журналисты утверждали, что за 250 тысяч долларов представители спецслужбы обещали допустить фирму к участию в тендере МОЗ Украины.
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