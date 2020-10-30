Спецназ Государственного бюро расследований задержал "на горячем" ТОП-чиновника Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов взятки за закрытие уголовного производства.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.

Чиновник был задержан при получении первой части взятки в размере 100 тысяч долларов.

“Следователи ГБР с привлечением собственного спецназа задержали “на горячем” руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов США”, – отмечается в сообщении.

Согласно предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармацевтических предприятий 200 тысяч долларов США за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.

Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.

Согласно данным на сайте ГФС, и.о. руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям является Роман Неговелов.

О его задержании также сообщила в Facebook нардеп от “Голоса” Александра Устинова.

Согласно данным “Наших грошей”, ранее Неговелов работал в ГУ экономической контрразведки СБУ. Он якобы выступал посредником во время вымогательства “отката” у поставщика расходников для диализа. Журналисты утверждали, что за 250 тысяч долларов представители спецслужбы обещали допустить фирму к участию в тендере МОЗ Украины.