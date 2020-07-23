В Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, сегодня в Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами.

Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. За руку он держал сотрудника полиции.

На месте инцидента был создан оперативный штаб.

“После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле “Богдан”, – написал Геращенко.

Он уточнил, что в данный момент продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Введена в действие спецоперация “Гром”.

Данную информацию подтвердили и в пресс-службе Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Отмечается, что ситуация с задержанием угонщика авто осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска.

“После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города”, – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

ОБНОВЛЕНО:

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что злоумышленнику “позволили выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города”.

“Сейчас преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили. Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины”, – написал он в Facebook.