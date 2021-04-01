Киевский городской совет опубликовал порядок получения спецпропусков, которые необходимы для пользования общественным транспортом во время локдауна.

Инструкция опубликована на сайте Киевсовета.

Как сообщалось, в Киеве с понедельника, 5 апреля, будет существенно усилен карантин: закроются школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, пускать по спецпропускам.

Кто может получить спецпропуск?

Согласно утвержденному Киевсоветом порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров №563 от 23 августа 2016, объектами критической инфраструктуры являются “предприятия и учреждения (независимо от формы собственности) таких отраслей, как энергетика, химическая промышленность, транспорт, банки и финансы, информационные технологии и телекоммуникации (электронные коммуникации), продовольствие, здравоохранение, коммунальное хозяйство, что являются стратегически важными для функционирования экономики и безопасности государства, общества и населения”.

Как получить спецпропуск?

Заниматься получением пропусков работниками указанных предприятий и организаций должны руководители. Заявления от отдельных лиц не принимаются.

Для получения спецпропусков для работников руководители должны прислать письмо директору Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (контакты здесь).

В письме необходимо указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия — адреса и района Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

О месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения заявления будет сообщено дополнительно.

Как должен выглядеть спецпропуск?

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:

Название предприятия (учреждения), организации.

Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.

Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.

Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021.

Как пользоваться транспортом со спецпропуском?

Лицо с пропуском должно оплатить проезд на общих основаниях.

Для проезда лицо должно предъявить собственно пропуск, служебное удостоверение (или паспорт/водительское удостоверение).

Обязательным является использование средств индивидуальной защиты (маска, респиратор и т.д.).