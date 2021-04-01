Инструкция опубликована на сайте Киевсовета.
Как сообщалось, в Киеве с понедельника, 5 апреля, будет существенно усилен карантин: закроются школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, пускать по спецпропускам.
Кто может получить спецпропуск?
Согласно утвержденному Киевсоветом порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров №563 от 23 августа 2016, объектами критической инфраструктуры являются “предприятия и учреждения (независимо от формы собственности) таких отраслей, как энергетика, химическая промышленность, транспорт, банки и финансы, информационные технологии и телекоммуникации (электронные коммуникации), продовольствие, здравоохранение, коммунальное хозяйство, что являются стратегически важными для функционирования экономики и безопасности государства, общества и населения”.
Как получить спецпропуск?
Заниматься получением пропусков работниками указанных предприятий и организаций должны руководители. Заявления от отдельных лиц не принимаются.
Для получения спецпропусков для работников руководители должны прислать письмо директору Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (контакты здесь).
В письме необходимо указать:
- название предприятия;
- обоснование необходимости получения спецпропусков;
- обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
- реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия — адреса и района Киева;
- контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
О месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения заявления будет сообщено дополнительно.
Как должен выглядеть спецпропуск?
Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:
- Название предприятия (учреждения), организации.
- Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.
- Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.
- Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021.
Как пользоваться транспортом со спецпропуском?
Лицо с пропуском должно оплатить проезд на общих основаниях.
Для проезда лицо должно предъявить собственно пропуск, служебное удостоверение (или паспорт/водительское удостоверение).
Обязательным является использование средств индивидуальной защиты (маска, респиратор и т.д.).
- Напомним, что на позапрошлой неделе власти Киева ввели жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официального введения “красной” зоны. Они начали действовать в столице с 20 марта. Общественный транспорт работал с ограничениями.
- Власти Киева не исключали закрытия школ и детсадов и остановку транспорта из-за критической ситуации с распространением коронавируса.
- По состоянию на 1 апреля в столице 53 775 активных случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили 1150 новых случаев.