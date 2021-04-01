Инструкция опубликована на сайте Киевсовета.

Как сообщалось, в Киеве с понедельника, 5 апреля, будет существенно усилен карантин: закроются школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, пускать по спецпропускам.

Кто может получить спецпропуск?

Согласно утвержденному Киевсоветом порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров №563 от 23 августа 2016, объектами критической инфраструктуры являются “предприятия и учреждения (независимо от формы собственности) таких отраслей, как энергетика, химическая промышленность, транспорт, банки и финансы, информационные технологии и телекоммуникации (электронные коммуникации), продовольствие, здравоохранение, коммунальное хозяйство, что являются стратегически важными для функционирования экономики и безопасности государства, общества и населения”.

Как получить спецпропуск?

Заниматься получением пропусков работниками указанных предприятий и организаций должны руководители. Заявления от отдельных лиц не принимаются.

Для получения спецпропусков для работников руководители должны прислать письмо директору Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (контакты здесь).

В письме необходимо указать:

  • название предприятия;
  • обоснование необходимости получения спецпропусков;
  • обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
  • реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия — адреса и района Киева;
  • контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

О месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения заявления будет сообщено дополнительно.

Как должен выглядеть спецпропуск?

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:

  • Название предприятия (учреждения), организации.
  • Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.
  • Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.
  • Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021.

Как пользоваться транспортом со спецпропуском?

Лицо с пропуском должно оплатить проезд на общих основаниях.

Для проезда лицо должно предъявить собственно пропуск, служебное удостоверение (или паспорт/водительское удостоверение).

Обязательным является использование средств индивидуальной защиты (маска, респиратор и т.д.).

  • Напомним, что на позапрошлой неделе власти Киева ввели жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официального введения “красной” зоны. Они начали действовать в столице с 20 марта. Общественный транспорт работал с ограничениями.
  • Власти Киева не исключали закрытия школ и детсадов и остановку транспорта из-за критической ситуации с распространением коронавируса.
  • По состоянию на 1 апреля в столице 53 775 активных случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили 1150 новых случаев.