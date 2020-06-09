Спецрейсом из Франции в Украину возвращаются 165 человек

Об этом сообщает посольство Украины во Франции.
“165 пассажиров – граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине – вылетели в Киев”, – сообщили в посольстве.
Спецрейс из парижского аэропорта Шарль де Голль осуществляет авиакомпания МАУ.
В посольстве уточнили, что на родину возвращаются украинцы, которые находились на территории Франции, США, Конго, Алжира, Бразилии и Мексики.
- Ранее Кабинет Министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса.