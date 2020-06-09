Covid-19 Украина

обновлено 09.06.2020 в 07:01

Всего:

27462(+0)

Болеют:

14470(+0)

Выздоровели:

12195(+0)

Умерло:

797(+0)

08:42 Премьер-министр Армении заявил, что выздоровел от COVID-19
08:20 Сегодня в Украине жара до +33°C
08:03 Боевики 11 раз нарушили «тишину» на Донбассе, ранен украинский защитник
07:29 Спецрейсом из Франции в Украину возвращаются 165 человек
00:44 В США полицейские применяют оружие, убивают и арестовывают чаще, чем в других странах: статистика

08 июня

23:49 Протесты в США: Демократы хотят ограничить полномочия полицейских
23:38 Китай потребовал доказательства от США о том, что Пекин саботирует разработку вакцины против COVID-19
22:25 Дания разрешит публичные собрания до 200 человек в августе
22:16 Первый день работы киевской электрички после карантина: фото 
21:56 В Днепре змея заползла в квартиру на 7 этаже: спасатели поймали ее на кухне
21:40 МИД Украины отреагировал на переизбрание Шредера главой совета директоров «Роснефти»
21:37 Азбука протестов: зачем полицейские и активисты становятся на одно колено
21:18 Ситуация с COVID-19 в мире ухудшается — ВОЗ
20:52 Родные Джорджа Флойда обратились к ООН
20:33 Всемирный банк объявил, на сколько сократится глобальная экономика в 2020 году
20:04 «Танцующий миллионер» снял видеоэкскурсию по своему имению L'Eremit
19:37 Защита просит увеличить сроки судебных слушаний в деле об MH17 из-за COVID-19
19:26 Дженнифер Лопес приняла участие в протестах против расизма
18:29 Джонни Депп посвятил песню убитому полицейским Джорджу Флойду: видео
18:27 Журнал Vogue Italia поместил на обложку детские рисунки — фото
18:03 Великобритания ввела обязательный карантин для въезжающих в страну
17:57 В Германии заявили, что США может «расшатать трансатлантические отношения»
17:56 Если все чернокожее населении США покинет страну: как в Сети разгоняют новый фейк
17:33 Ехал в Казахстан: на границе с Польшей пограничники задержали иностранного велосипедиста
17:27 В Конго зафиксировали 12 человек, инфицированных вирусом Эбола
17:01 ФРГ не уведомили о намерении Трампа сократить военный контингент США в Германии
16:57 Компании из орбиты Коломойского продавали «Центрэнерго» российский уголь, – Bihus.info
16:29 На Донбассе ранен украинский военный
15:53 В городском совете Миннеаполиса обещают расформировать полицию
15:25 Экс-канцлер Германии Шредер переизбран главой совета директоров «Роснефти»
14:46 Джоан Роулинг обвинили в трансфобии
14:38 Митт Ромни первым из сенаторов-республиканцев принял участие в протестах

Спецрейсом из Франции в Украину возвращаются 165 человек

Из Франции в Украину спецрейсом возвращаются 165 украинских граждан и иностранцев с правом на проживание в Украине.

Вторник, 9 июня 2020, 07:29

Об этом сообщает посольство Украины во Франции.

“165 пассажиров – граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине – вылетели в Киев”, – сообщили в посольстве.

Спецрейс из парижского аэропорта Шарль де Голль осуществляет авиакомпания МАУ.

В посольстве уточнили, что на родину возвращаются украинцы, которые находились на территории Франции, США, Конго, Алжира, Бразилии и Мексики.

Теги: Франция

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться