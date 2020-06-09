Спецрейсом из Франции в Украину возвращаются 165 человек

Из Франции в Украину спецрейсом возвращаются 165 украинских граждан и иностранцев с правом на проживание в Украине.

Об этом сообщает посольство Украины во Франции.

“165 пассажиров – граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине – вылетели в Киев”, – сообщили в посольстве.

Спецрейс из парижского аэропорта Шарль де Голль осуществляет авиакомпания МАУ.

В посольстве уточнили, что на родину возвращаются украинцы, которые находились на территории Франции, США, Конго, Алжира, Бразилии и Мексики.