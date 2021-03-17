Специальные заседания Конституционного Суда не состоялись. Отстраненного указом президента главу суда Александра Тупицкого не допустили на заседание.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщалось, сегодня КСУ планировал рассмотреть дисциплинарное дело в отношении судьи Сергея Головатого. После отстранения Тупицкого он председательствует на заседаниях суда.

Накануне в КСУ обратился лидер политсилы “Братство” Дмитрий Корчинский. Он заявил о несоответствии Головатого занимаемой должности. Заседание по этому поводу не состоялось из-за необходимости доработки материалов.

Кроме этого, должны были заслушать обращение следователя — заместителя начальника управления ГБР по делам Майдана Артема Яблонского. Это заседание также не состоялось — Тупицкого не впустили в здание суда.

“Специальное пленарное заседание не состоялось из-за недопуска главы Конституционного Суда Александра Тупицкого в здание суда, что сделало невозможным его участие в указанном специальном пленарном заседании”, — говорится в сообщении.