Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как сообщалось, сегодня КСУ планировал рассмотреть дисциплинарное дело в отношении судьи Сергея Головатого. После отстранения Тупицкого он председательствует на заседаниях суда.
Накануне в КСУ обратился лидер политсилы “Братство” Дмитрий Корчинский. Он заявил о несоответствии Головатого занимаемой должности. Заседание по этому поводу не состоялось из-за необходимости доработки материалов.
Кроме этого, должны были заслушать обращение следователя — заместителя начальника управления ГБР по делам Майдана Артема Яблонского. Это заседание также не состоялось — Тупицкого не впустили в здание суда.
“Специальное пленарное заседание не состоялось из-за недопуска главы Конституционного Суда Александра Тупицкого в здание суда, что сделало невозможным его участие в указанном специальном пленарном заседании”, — говорится в сообщении.