Об этом сообщает Tehran Times.
“В Али Лариджани, председателя парламента Ирана, обнаружили коронавирус”, – говорится в сообщении.
В отделе связей с общественностью парламента Ирана заявили, что после появления симптомов политика проверили на Covid-19, и поскольку результат оказался положительным, он сейчас находится на карантине и проходит курс лечения.
По данным университета Джона Хопкинса, Иран входит в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом COVID-19. Там зафиксировано 50468 случаев.
- Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн. Более 50 тысяч человек погибли.