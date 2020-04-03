Об этом сообщает Tehran Times.

“В Али Лариджани, председателя парламента Ирана, обнаружили коронавирус”, – говорится в сообщении.

В отделе связей с общественностью парламента Ирана заявили, что после появления симптомов политика проверили на Covid-19, и поскольку результат оказался положительным, он сейчас находится на карантине и проходит курс лечения.

По данным университета Джона Хопкинса, Иран входит в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом COVID-19. Там зафиксировано 50468 случаев.