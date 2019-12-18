Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси заявила, что голосование за импичмент президента США Дональда Трампа состоится в среду, 18 декабря.

Об этом сообщает dpa.

В ходе голосования Палата представителей должна одобрить две статьи импичмента, по которым обвиняют президента.

Спикер отметила, что нынешняя процедура импичмента важна, и призвала всех членов нижней палаты “быть готовыми к историческому голосованию”.

В истории США – это третий случай, когда президенту грозит импичмент. До этого никто из американских лидеров не был отстранен. Вероятнее всего, такой же сценарий будет и в случае с Трампом.

Как известно, демократы обвиняют президента в злоупотреблении служебным положением, предлагая Украине начать расследование против его политического конкурента Джо Байдена и удерживая военную помощь в качестве средства для достижения этой цели. Он также препятствовал расследованию этого дела Конгрессом.

В случае успешного голосования в Палате представителей, голосование передадут в Сенат. Там вряд ли поддержат голосование за импичмент, поскольку большинство сенаторов – представители Республиканской партии.

Трамп уже успел ответить Пелоси, заявив, что процедура импичмента, которую она инициировала – “обман”. Также он обвинил своих противников в “объявлении открытой войны американской демократии”.

“Вы рассматриваете демократию как своего врага! Вы – те, кто приносит боль и страдания нашей стране ради своих личных, политических и партизанских выгод”, – заявил Трамп.

По мнению американского лидера, процесс обвинения над “салемской ведьмой” был и то более справедливым.