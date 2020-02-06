Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что публично разорвала речь президента страны Дональда Трампа, так как там была написана ложь, которую она решила уничтожить.

Об этом она заявила на закрытом собрании демократов, сообщает американский телеканал CNN.

Пелоси заявила, что речь Трампа в Конгрессе была “позором”, потому что содержала много лжи.

“Он уничтожил правду, поэтому я порвала его речь”, – сказала спикер.

Пелоси утверждает, что после того как порвала речь президента, почувствовала себя “свободной”.

Также она сказала журналистам, что еще с октября не разговаривает с Трампом.