Об этом она заявила на закрытом собрании демократов, сообщает американский телеканал CNN.
Пелоси заявила, что речь Трампа в Конгрессе была “позором”, потому что содержала много лжи.
“Он уничтожил правду, поэтому я порвала его речь”, – сказала спикер.
Пелоси утверждает, что после того как порвала речь президента, почувствовала себя “свободной”.
Также она сказала журналистам, что еще с октября не разговаривает с Трампом.
- Президент США Дональд Трампа и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси продемонстрировали взаимную неприязнь во время обращения американского лидера к нации.