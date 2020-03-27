Об этом сообщает российское агентство РБК.
“Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры”, – заявил Песков.
По словам спикера Путина, случай коронавируса в администрации подтверждает необходимость мер предосторожности
“Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно”, – добавил он.
При этом Песков заявил, что человек, у которого подтвердился диагноз заболевания коронавирусом COVID-19, не контактировал с президентом России Владимиром Путиным.
В то же время Песков подтвердил, что был на дне рождении Аллы Крутой, где также присутствовал в последствии заболевший коронавирусом российский певец Лев Лещенко.
“Да, я был, но Лещенко не видел. Тогда уже никто особенно за руку не здоровался”, – пояснил спикер Владимира Путина.
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