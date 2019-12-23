Спикера Сил специальных операций (ССО) подполковник Алексей Никифоров заявил, что мина, которую, по утверждению следствия, нашли у музыканта и бойца ССО Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, была деактивирована и ее использовали для съемки.

Об этом он заявил во время заседания Киевского апелляционного суда.

Спикер ССО сообщил, что вместе с Антоненко использовал деактивированную мину для съемки “красивой фотографии сержанта”, которая была опубликована в соцсетях. Он предположил, что если это именно та мина, которая была изъята следствием, то на ней, скорее всего, присутствуют его отпечатки пальцев.

“Про мину, которую фотографировали, выкладывали фотографии в соцсети, потому что это красивая фотография сержанта – она деактивирована. Следы, которые там, скорее всего там мои отпечатки пальцев. Я готов дать следствию свои руки, проверьте пожалуйста”, – заявил Никифоров.

Он отметил, что Антоненко – лучший военнослужащий, который был у него за 27 лет.

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Позже на своей странице в Facebook он написал, что некоторые издания опубликовали информацию, которая не соответствует действительности, относительно личной деактивации взрывного устройства, которое нашли во время следственных действий у Андрея Антоненко.

“Я ее не деактивировал. Во время выступления было заявлено, что видел у Андрея корпус взрывного устройства МОН-50, он был уже деактивирован, в нем отсутствует взрывчатое вещество, поэтому мы использовали его во время фотосъемки, фото потом выкладывали в социальных сетях. Также я сообщил, что на этом устройстве могут быть мои отпечатки пальцев, потому что я касался его во время разложения имущества для фотосессии, поэтому в интересах следствия готов предоставить свои руки для выполнения соответствующих следственных действий. Информация относительно моего воинского звания тоже не соответствует действительности: мое воинское звание – подполковник”, – написал он.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал о том, что во время обысков в квартире подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко стало известно, что он хранил дома разобранную мину. Во время обысков музыкант попросил брата супруги вынести ее из квартиры. Позднее полиция опубликовала переписки и разговоры Антоненко якобы о мине и показала видео ее изъятия.

Активист, волонтер и председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын (настоящая фамилия — Балан) заявил, что “мина”, которую военный и музыкант Андрей Антоненко (ник Riffmaster), подозревамый в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, хранил дома, — учебная копия.

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.