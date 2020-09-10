Совместное с боевиками «ДНР» инспектирование позиций возле Шумов не состоится, – ОПУ

В Офисе Президента заявили, что совместное с боевиками "ДНР" инспектирование участка позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы не состоится.

Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

“Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает им адекватно оценивать происходящие события. По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, которые противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно “одноразового инспектирования” исключительно одной точки не будет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе. За шесть недель с 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий.

“Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать”, – добавили в ОПУ.

Отмечается, что украинская сторона для окончательного подтверждения своей честности согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины.

Кроме того, украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений. Однако адекватного ответа не получили.

“Учитывая все это – фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основные здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения – констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена”, – резюмировали в пресс-службе.