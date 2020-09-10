Covid-19 Украина

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Совместное с боевиками «ДНР» инспектирование позиций возле Шумов не состоится, – ОПУ

В Офисе Президента заявили, что совместное с боевиками "ДНР" инспектирование участка позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы не состоится.

Четверг, 10 сентября 2020, 14:51

Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

“Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает им адекватно оценивать происходящие события. По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, которые противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно “одноразового инспектирования” исключительно одной точки не будет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе. За шесть недель с 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий.

“Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать”, – добавили в ОПУ.

Отмечается, что украинская сторона для окончательного подтверждения своей честности согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины.

Кроме того, украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений. Однако адекватного ответа не получили.

“Учитывая все это – фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основные здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения – констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена”, – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, ранее “ДНР” угрожали обстрелять.

Ранее в Офисе президента рассказали, каким будет порядок совместного с боевиками инспектирования участка позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, который ранее “ДНР” угрожали обстрелять. Там заверили, что  проявление присутствия боевиков  будет “крайне ограниченным”.

Депутаты “Европейской Солидарности” выступают за проведение внеочередной сессии парламента для того, чтобы заслушать отчеты о ситуации на фронте, и требуют от руководства парламента и монобольшинства прокомментировать эти события.

  • 5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИзаявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В ней говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”.
  • Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных у Шумов.
  • 6 сентября Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, вдруг украинские защитники дали отпор. #Буквы рассказывали об этих событиях на Донбассе в хронологическом порядке.
Теги: ОРДЛО, інспектування, ОБСЄ, ОПУ, Шуми, ДНР

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