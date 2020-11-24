Об этом глава государства проинформировал в своем новом влоге.

По словам Зеленского, в Верховную Раду в ближайшее время будут поданы законопроекты относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантином.

В частности, предлагается следующее:

1. Предусмотрена выплата единоразовой материальной помощи в размере 8 тысяч гривен предпринимателям, чей бизнес пострадал, а также уволенным работникам.

“Во-первых, единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФЛП и вынуждены закрыть, например, кафе, или наемный работник, и вас увольняют, потому что кафе закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8000 гривен”, – отметил Зеленский.

По его словам, чтобы получить эти деньги, нужно сделать “три простых шага”: • зайти в приложение “Дия”; • ввести персональные данные; • указать номер банковской карты.

Зеленский отметил, что после проверки данных в течение нескольких дней помощь поступит на карточку. Согласно расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен.

2. Будет предусмотрена единовременная материальная помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Сумма составит до 8000 гривен на одного работника.

“Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким сотрудникам вы сможете получить помощь. Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя, в размере до 8 тысяч гривен на одного работника”, – объяснил Зеленский.

3. Предприятия, работа которых прекращается из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По словам Зеленского, это – почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц.

“Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию за оплату ЕСВ за своих наемных работников”, – заявил глава государства.

Например, кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию в 8-10 тысяч грн.

4. Будут погашены налоговые долги почти 4 млн граждан. Речь идет о долге, сумма которого составляет до 3060 гривен. Всю сумму аннулируют.

5. Предусматриваются “налоговые каникулы”. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц – предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Зеленский добавил, что также восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые “успешно работали во время карантина весной”.

“Это материальная помощь ФЛП, которые имеют детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице. Это кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы “5-7-9” (“Доступные кредиты 5-7-9%”, – ред.)”, – рассказал он.