Певица H.E.R. получила «Грэмми» за песню «I Can't Breathe» о Джордже Флойде и BLM

Об этом пишет Los Angeles Times.

Написанная в память о Джордже Флойде и многих чернокожих американцах, погибших от рук полиции, песня в стиле R&B стала одним из гимнов протеста Black Lives Matter в США.

Премию “Песня года” присуждается авторам песен “I Can’t Breathe” Дернсту Эмилю II, H.E.R. и Тиара Томас.

“Я хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне дар голоса и возможность и писать. И я так благодарна Тиаре и Дернсту Эмилю, которые стали такой огромной частью этой записи. Я хочу поблагодарить мою маму. Я записала эту песню сама в своей спальне в ее доме. И я хочу поблагодарить своего папу, он плакал, когда я писала песню и играла ее для него. Он был первым, для кого я играла”, – сказала она.

H.E.R. обошла фаворитов Тейлор Свифт и Дуа Липа в своей категории.

Также совместный сингл H.E.R. с Робертом Гласпером и Мешеллом Ндегеоселло “Better Than I Imagine” получил премию “Грэмми” в жанре R&B. Она выиграла две статуэтки в 2019 году за альбом в стиле R&B и исполнение R&B.

По словам певицы, она в песне она хотела поговорить о боли, которую испытывает только черное сообщество, и посвятить ее Джорджу Флойду и всем протестующим, которые “действительно много работали, чтобы бороться с социальной несправедливостью”.

“Мы задыхаемся как люди. Каждый день возникает страх быть застреленным, убитым или обвиненным в том, чего мы не делали. Свобода не живет в страхе, и чернокожие не должны жить с этим страхом. Как люди не понимают, что такое привилегия, и почему мы, черные, не получаем равного отношения?”, – говорит она.