Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали в городе Бровары (Киевская область) майора СБУ и военного пенсионера (полковника в запасе). Они в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора, а также в Государственном бюро расследований.

Как отметили в Офисе, по данным следствия, офицер СБУ, выполняя задачи “кураторов”, собирал сведения, составляющие государственную тайну для передачи их “представителям спецслужбы иностранного государства”. Кроме того, он оказывал им помощь “в проведении подрывной деятельности против Украины”.

В пресс-службе ГБР уточнили, что речь идет о спецслужбах России.

Информацию сотрудник СБУ передавал через “курьера” – военного пенсионера.

Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, который был спрятан в конфетах, сообщнику. Последний планировал его вывезти за пределы Украины.

10 августа в отношении обоих подозреваемых была избрана мера пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток.

Им сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По месту жительства фигурантов прошли обыски, изъяты дополнительные доказательства их причастности к совершению государственной измены.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Судя по обнародованным фото, информацию передавали в сладостях компании “Roshen”.