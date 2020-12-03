Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании-спецэкспортера концерна "Укрспецэкспорт".

Об этом сообщили в пресс-службе “Укроборонпрома”.

Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

“Сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях концерна и компании-спецэкспортера “Укрспецэкспорт”, которая является участником концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что концерн и компания-спецэкспортер работают в штатном режиме и обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда.