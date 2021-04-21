Сьогодні, 24 квітня, в Києві співробітники Служби безпеки України провели обшук у помешканні Олексія Боленкова, громадянина Білорусі, який переїхав до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка. Його хочуть депортувати з країни.

Про це повідомляють #Букви.

За словами активіста, владний режим Білорусі вважає його “бойовиком з Майдану” та радикалом, причетним до організації протестів проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі.

Однак на момент початку протестів Боленков вже кілька років мешкав в Україні на законних підставах та не збирався повертатися до Білорусі через ризик бути ув’язненим з політичних мотивів.

Останнім часом Олексій Боленков займався соціальною та правовою допомогою білоруським активістам та біженцям, які зазнали переслідувань з боку режиму Лукашенка. Він побоюється, що його справа може стати початком переслідувань білоруської опозиції вже на території України.

У такому разі багатьом з тих, хто був змушений рятуватися від КДБ Білорусі в Україні, загрожує небезпека поповнити лави політичних в‘язнів режиму Лукашенка, точної кількості яких наразі ніхто не знає навіть приблизно.

Співробітники Служби безпеки повідомили активісту, що він становить “загрозу національній безпеці України” і дали одну добу на те, щоб залишити територію України.

Однак за весь час перебування в Україні його жодного разу не притягали до відповідальності, він не був учасником будь-яких кримінальних проваджень (в будь-якому статусі), не вчиняв дій, які могли б бути розцінені як такі, що можуть становити загрозу державі. Також залишається чинною його посвідка на проживання в Україні.

Співробітники СБУ не надали можливості ознайомитися з текстом рішення про депортацію ані самому Боленкову, ані його адвокату.

Активіст повідомив кореспонденту #Букв, що співробітники СБУ з’явились близько 7 ранку, не назвалися, погрожували вибити двері квартири, де він мешкає. Внаслідок цього він не встиг дочекатися прибуття адвоката й обшук проходив без його захисника.

Під час обшуку правоохоронці вилучили ноутбук активіста, SIM-картки, телефони тощо. Однак з ухвали Оболонського районного суду міста Києва, на підставі якої проводився обшук, випливає, що суд не надав слідчим права вилучати будь-які предмети, лише провести їх огляд.

Після завершення обшуку співробітники Служби безпеки вимагали від активіста сісти з ними в автомобіль, щоб “відвезти його на будь-який кордон, який захоче”.

Крім всього переліченого, за словами Боленкова, в Telegram-каналах ультраправого спрямування ще під час обшуку з‘явилась інформація про його проведення, а також — про затримання ще одного біженця від режиму Лукашенка. Про останнє не знав навіть Боленков, хоча затриманий є його другом.

На думку активіста, отримати таку інформацію ще під час проведення слідчих дій було можливо лише за умови надання її самими співробітниками СБУ, залученими до планування та реалізації операції.

До того ж українські ультраправі активісти поширюють інформацію про нібито причетність Боленкова до нападів на українських націоналістів, зокрема, Дмитра Вербича.

Водночас сам Вербич записав відеозвернення, у котрому спростував причетність Боленкова. Зауважимо, на відео Вербич використовує прізвисько Боленкова — Макс Білорус.

У тексті ухвали, на підставі якої тривав обшук, зазначено, що розслідування здійснюється за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Ця стаття передбачає покарання у вигляді 3-7 років позбавлення волі. Боленков акцентує, що в рамках цієї та будь-якої іншої кримінальної справи його не допитували та не повідомляли про підозру.

Працівники СБУ, які проводили обшук, надавати будь-які коментарі кореспондентові #Букв відмовилися. При цьому вони намагалися заборонити зачиняти двері в помешканні Боленкова, хоча у зазначеній квартирі мешкають інші особи, яких не стосується ухвала на проведення обшуку. До того ж подібна заборона не передбачена ні самою ухвалою про обшук, ні чинним законодавством.

Що передувало цим подіям?

Примітно, що подіям щодо обшуків у приміщеннях білоруських активістів та їх можливої депортації, передувала поява заяв від Олександра Лукашенка, якого Україна не визнала обраним президентом Білорусі, та президента РФ Володимира Путіна. Обидві стосувалися нібито підготовки замаху на Лукашенка та якого близьких.

Так, 17 квітня Лукашенко заявив, що зловмисники, яких підтримують спецслужби США, готували відповідний замах на нього і його родину, зокрема, синів, і були викриті:

“Ми затримали групу, вони провели, показали, як це все планували. Потім ми виявили роботу явно іноземних спецслужб. Швидше за все, Центрального розвідувального управління, ФБР, не знаю, хто там з американців працював… Ми контролювали їх, наступна група після Автуховича відомого тауінших, не хочу прізвища називати, виявили їх бажання відвідати Мінськ і вже зайнятися організацією замаху на президента і дітей”.

Водночас російські та білоруські силовики повідомляли, що окрім замаху готували ще заколот. Так, голова КДБ Білорусі Іван Тертель в етері “Общенационального телевидения” заявив про завершення багатоступеневої спецоперації, яка стосувалася запобігання усуненню представників влади (зокрема, Лукашенка), а також спробі озброєного заколоту в Білорусі, які нібито мали статися в червні-липні.

Лукашенко заявив, що про ці події було сповіщено Росію. Також, за його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Вже 21 квітня під час щорічного послання федеральним зборам російський президент Володимир Путін згадав про цей нібито планований держпереворот та вбивство Лукашенка.

“Нещодавно стали відомими факти прямої спроби організації перевороту. […] Можна мати будь-яку точку зору з приводу президента Білорусі Лукашенка, але практика організації державних переворотів, планів політичних вбивств, зокрема вищих посадових осіб… Це вже занадто, усі межі перейшли вже”, — сказав він.

Примітно, що Лукашенко акцентував на безпосередній участі в цих подіях спецслужб США. Своєю чергою Путін акцентував на тому, що країни заходу на ці події не реагують, але про їхню причетність не казав.

Тим часом Федеральна служба безпеки РФ заявила про нібито причетність до майбутнього перевороту та замаху на Лукашенка українців.