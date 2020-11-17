Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в шпионаже одному из сотрудников ведомства по вопросам прессы и информации федерального правительства Германии.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что обвиняемый Амин К. является гражданином Германии и уроженцем Египта. Он работал в пресс-службе канцлера с 1999 года.

Следствие установило, что подозреваемый с 2010 года шпионил в пользу Египта. Задачи от спецслужб страны он получал в египетском посольстве.

У фигуранта не было доступа к секретным документам. Его задачей было составление докладов для Египта по внешней и внутренней политике Германии. Для этого мужчина использовал открытые источники информации, а также возможности, которыми он владел как сотрудник федерального ведомства.

В декабре 2019 года в квартире подозреваемого провели обыск, однако он до сих пор находится на свободе.

Дело будет рассматривать Высший земельный суд Берлина.