Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що наша країна надасть гуманітарну допомогу Індії, яка потерпає від спалаху коронавірусної інфекції. Відповідний указ з дорученням уряду вже підписано.

Про це сповістив Офіс президента.

У п’ятницю, 7 травня, Зеленський зустрівся з засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою. Україна використовує вакцину CoviShield, яку виробляє SII за ліцензією AstraZeneca.

За підсумками зустрічі президент заявив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги.

“Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України”, — запевнив співрозмовника Зеленський.

Сайрус Пунавала нагадав, що Індія поставила в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу, і пообіцяв, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, щойно індійський уряд відновить її експорт.

Зеленський своєю чергою запропонував вивчити можливість спільної розробки та виробництва ліків та вакцин в Україні.

Ввечері п’ятниці на сайті президента опублікували відповідний указ Зеленського № 186/2021. У ньому він постановляє надати гуманітарну допомогу Республіці Індія, а Кабінету Міністрів України — забезпечити її надання.

Що не так з цим указом Зеленського?

Зауважимо, що надаючи доручення Кабінету Міністрів Зеленський нерідко — і цього разу теж — виходить за межі своїх повноважень. Зокрема, відповідні інциденти вже траплялися і в контексті надання гуманітарної допомоги іншим країнам.

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Профільний закон України “Про гуманітарну допомогу” встановлює, що рішення про надання гуманітарної допомоги ухвалюється Верховною Радою України або президентом України.

Водночас ця норма суперечить нормам статті 106 Конституції України — нормативно-правового акта вищої юридичної сили — яка не передбачає наявності у президента таких повноважень (на відміну від Верховної Ради, наприклад).

Окрім того, президент вийшов за межі свої повноважень і в пункті 2 указу № 186/2021, доручивши Кабінету Міністрів забезпечити надання гуманітарної допомоги.

Порядком надання Україною гуманітарної допомоги (затвердженим постановою КМУ № 161 від 21.02.2001) передбачений обов’язок окремих міністерств вжити заходів на виконання акта Верховної Ради України або президента України про надання Україною гуманітарної допомоги іншій країні.

Але такий обов’язок виникає з приписів Порядку та закону України “Про гуманітарну допомогу”, а не з відповідного рішення Верховної Ради чи президента.

Інформацію про інші порушення президента можна переглянути в нашому спецпроєкті.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Станом на 7 травня Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важка ситуація із захворюваністю на коронавірус фіксується останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано понад 400 000 нових випадків зараження.

У наступні дні так само фіксували понад 3 тисячі смертей за добу. 6 травня В Індії повідомили про 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським та таким, що порушує права людини.

Глобальні та індійські компанії, зокрема, Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.