Украина присоединится к первой волне санкций Евросоюза в отношении представителей режима Александра Лукашенко. Решение по санкциям против него лично Киев еще будет рассматривать.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он не подтвердил, но и не стал исключать намерений Украины ввести санкции лично против Александра Лукашенко. По словам министра, в данном вопросе Киев будет ориентироваться на Евросоюз.

“Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, то мы будем действовать по согласованному алгоритму: то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним”, – подчеркнул Кулеба.

По словам главы МЗС, вопрос Беларуси – “прекрасный пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик Евросоюза и Украины, когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам”.

(На видео – с 17:00)

Накануне министры иностранных дел стран Европейского Союза согласовали решение о введении санкций против Александра Лукашенко.