Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он не подтвердил, но и не стал исключать намерений Украины ввести санкции лично против Александра Лукашенко. По словам министра, в данном вопросе Киев будет ориентироваться на Евросоюз.
“Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, то мы будем действовать по согласованному алгоритму: то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним”, – подчеркнул Кулеба.
По словам главы МЗС, вопрос Беларуси – “прекрасный пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик Евросоюза и Украины, когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам”.
(На видео – с 17:00)
Накануне министры иностранных дел стран Европейского Союза согласовали решение о введении санкций против Александра Лукашенко.
- 25 сентября страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и насилию против мирных протестующих в этой стране.
- 2 октября Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. Санкции не были введены против самого Лукашенко, однако под них попали представители высшего руководства силовых структур и центризбиркома. В опубликованном документе указаны 44 человека.
- Беларусь уже отреагировала на санкции Европейского союза против окружения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и ввела ответные.
- Минфин США 2 октября ввел индивидуальные санкции против главы министерства внутренних дел Беларуси и других должностных лиц. В списке только 8 фамилий.
- Украина планирует присоединиться к персональным санкциям, введенным Европейским Союзом против Беларуси.