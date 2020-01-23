Об этом пишет политолог Виталий Портников в материале “Израильский подарок Путину и Зеленский в роли статиста”.
Автор пояснил, что утверждение о том, что спонсором и организатором всех мероприятий в Яд Вашем, было в израильских медиа. В Израиле олигарха называют человеком, близким к Кремлю.
“Не знаю, нужно ли кому-то объяснять, что бизнес любого российского олигарха – тем более, такого влиятельного, как Кантор – зависит от благосклонности власти. Что без этой благосклонности олигарх – не олигарх. Очевидно, что присутствие Путина на торжествах в Яд Вашем в качестве одного из главных действующих лиц не было главной целью ни руководства этого уважаемого мемориала и исследовательского центра, ни правительства Израиля. Израиль был заинтересован в самой церемонии, в возможности еще раз напомнить миру о Холокосте на самом высоком уровне – и в Иерусалиме”, – написал Портников.
Он подчеркнул, что Кантор использовал память о погибших и интересы еврейского государства для того, чтобы “угодить человеку, от которого зависит его благополучие, его бизнес”, то есть Путину.
“Я, конечно, мог бы написать тут абзац о том, что конкуренты Кантора в России постоянно обвиняли его в связях с украинским олигархом Игорем Коломойским, что в еврейской диаспоральной политике Кантор и Коломойский противостоят Лаудеру, и с этой точки зрения приезд Зеленского в Яд Вашем был частью их общей заинтересованности”, – отметил Портников.
Он допускает, что Коломойский мог бы хотеть присутствия Владимира Зеленского в Иерусалиме не для того, чтобы угодить Владимиру Путину, а для того, чтобы насолить Рону Лаудеру, вечному оппоненту Кантора и компании.
“Но я не готов подробно разбираться в этих интригах, которые не делают чести их участникам”, – резюмировал он.
Также Портников подчеркнул, что, когда российские олигархи еврейского – или любого другого происхождения – вкладывают ресурсы в какие-либо проекты в других странах, “они делают это не из любви к этим странам и не из любви к евреям”.
“Они делают это из любви к Путину. Потому что любовь к Путину – это доступ к деньгам. А деньги они любят по-настоящему. Больше, чем евреев, и даже больше, чем Путина”, – написал он.
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