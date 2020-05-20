#Буквы рассказывают, какие ограничения снимутся.
Адаптивный карантин предусматривает, что ослабление эпидемиологических мероприятий будут применяться и прекращаться на территории определенной области на основании решения региональной комиссии ТЭБ ТНП.
В регионах, в которых примут решение об ослаблении карантина, с 22 мая позволят:
• работу городского, пригородного и внутриобластного транспорта;
• работу гостиниц, но без ресторанов;
• спортивные соревнования до 50 человек и без зрителей (мероприятия более 50 человек по согласованию с МОЗ);
• религиозные мероприятия (не более 1 человек на 10 м²).
Кроме того, при положительных показателях эпидемической ситуации, с 25 мая позволят:
• работу метрополитена;
• работу детских садов.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантин: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.