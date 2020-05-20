С пятницы, 22 мая, в Украине стартует второй этап ослабления карантина. При этом до 22 июня на территории страны будет действовать так называемый адаптивный карантин.

#Буквы рассказывают, какие ограничения снимутся.

Адаптивный карантин предусматривает, что ослабление эпидемиологических мероприятий будут применяться и прекращаться на территории определенной области на основании решения региональной комиссии ТЭБ ТНП.

В регионах, в которых примут решение об ослаблении карантина, с 22 мая позволят:

• работу городского, пригородного и внутриобластного транспорта;

• работу гостиниц, но без ресторанов;

• спортивные соревнования до 50 человек и без зрителей (мероприятия более 50 человек по согласованию с МОЗ);

• религиозные мероприятия (не более 1 человек на 10 м²).

Кроме того, при положительных показателях эпидемической ситуации, с 25 мая позволят:

• работу метрополитена;

• работу детских садов.