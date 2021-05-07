Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив другу апеляцію другої ракетки України Даяни Ястремської, яку відсторонили від змагань через допінг

Про це повідомляється на сайті арбітражу.

Як сповіщалося, друга ракетка України — 20-річна Даяна Ястремська — провалила тест на допінг. У пробі українки, відібраній 24 листопада 2020 року, було виявлено метаболіти местеролону.

У Міжнародній федерації тенісу зазначили, що местеролон — це речовина, яка заборонена категорією S1 Заборонного списку WADA 2020, а тому також заборонена Антидопінговою програмою тенісу 2020 року. Через це її було відсторонено від змагань.

Згодом Незалежний трибунал відмовив їй у знятті недопуску. Тоді було звернення до Спортивного арбітражного суд і знову відмова.

Після цього до Спортивного арбітражного суду подала скаргу вже сама Ястремська, але безрезультатно.

“CAS відхилив цю апеляцію. Таким чином, пані Ястремська не має права брати участь в змаганнях до остаточного вирішення її справи”, — йдеться в повідомленні.