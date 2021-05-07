Про це повідомляється на сайті арбітражу.
Як сповіщалося, друга ракетка України — 20-річна Даяна Ястремська — провалила тест на допінг. У пробі українки, відібраній 24 листопада 2020 року, було виявлено метаболіти местеролону.
У Міжнародній федерації тенісу зазначили, що местеролон — це речовина, яка заборонена категорією S1 Заборонного списку WADA 2020, а тому також заборонена Антидопінговою програмою тенісу 2020 року. Через це її було відсторонено від змагань.
Згодом Незалежний трибунал відмовив їй у знятті недопуску. Тоді було звернення до Спортивного арбітражного суд і знову відмова.
Після цього до Спортивного арбітражного суду подала скаргу вже сама Ястремська, але безрезультатно.
“CAS відхилив цю апеляцію. Таким чином, пані Ястремська не має права брати участь в змаганнях до остаточного вирішення її справи”, — йдеться в повідомленні.
- У 2019 році Даяна Ястремська перемогла в номінації “прорив місяця” від Жіночої тенісної асоціації (WTA).