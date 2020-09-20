В Киеве на территории университета им. Т. Шевченко проходит съезд партии "Слуга народа", на котором объявили кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Первым на съезде выступил президент Владимир Зеленский. Он сказал, что в столице сейчас много проблем: многочисленные пробки, “временные” ремонты мостов, незаконные застройки и многое другое.

“Киев в одном из рейтингов занял 173 место. Он уступил место столице Габона, Уганды. Среди украинских городов, которые признаны лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку”, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что хочет видеть Киев, который утопает в цвету каштанов, а не МАФах возле станций метро; хочет, чтобы жители столицы не искали место для парковки.

После своей речи Владимир Зеленский пригласил на сцену Ирину Верещук, кандидата от “Слуги народа” на должность мэра Киева.

Ирина Верещук назвала 10 проблем Киева, требующих неотложного решения, а именно: незаконные, хаотичные застройки, плохое состояние воздуха, отсутствие мусороперерабатывающего завода, пробки на дорогах, плохая “социалка”, низкое качество ЖКУ, недостаточная комплектация города общественным транспортом, низкий уровень инклюзивности городского пространства, аферы на рынке жилья. Последней проблемой для города Верещук назвала нынешнего мэра Виталия Кличко.

После выступления Ирины Верещук представили команду “слуг” в Киевсовет.

Кандидаты в депутаты Киевского городского совета следующие:

общественный деятель, координатор создания сквера Небесной Сотни Евгения Кулеба;

правозащитник, юрист, телеведущий Михаил Присяжнюк;

юрист-криминолог Анна Маляр;

заслуженный мастер спорта, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины – Георгий Зантарая;

предприниматель, меценат, общественный активист Владислав Трубицын;

частный предприниматель, общественный деятель, правозащитник Юрий Федоренко;

общественный деятель Виталий Селик;

заместитель министра образования и науки Украины, доктор экономических наук Андрей Витренко;

призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова;

Ксения Семенова, педагог;

доброволец, руководитель общественной организации “Ветеранская дело” Алексей Киселев;

президент ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин;

ресторатор, нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы