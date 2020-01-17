Об этом говорится в статье “Операция-дискредитация: добьётся ли Коломойский увольнения Гончарука”.
Так, в ближайшее время в Правительстве кроме министра развития общин и территорий Алены Бабак могут заменить еще троих министров.
Речь идет о министре экономики Тимофее Милованове, министре соцполитики Юлии Соколовской и даже министре культуры Владимире Бородянском.
В ситуации с Миловановым и Бородянским на личности наложилась и неподъемность министерств.
Через полгода после выборов “Слуги” наконец-то поняли, что своим укрупнением они создали нерабочих монстров, которыми невозможно эффективно руководить.
“Спортсмены обиделись, что их урезали в правах. Они ходят ныть к президенту. Два наших спортсмена из списка их туда водят. А нам потом оправдывайся. С Миловановым тоже мы погорячились. Теперь уже понятно, что нам нужно отдельное министерство. Он даже не успевает там глав управлений на ОГА подписывать, – говорит собеседник #Букв.
- 17 января парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал удовлетворить заявление об увольнении министра развития общин и территорий Алены Бабак.
- В ближайшее время в своих должностей могут лишиться еще четыре члена Правительства.