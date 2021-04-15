Про це пише The Verge.

Після поновлення в десктоп-версії Spotify з’явилася, зокрема, функція завантаження альбомів. Додаток вже давно підтримує завантаження плейлистів на комп’ютер, але оновлення повинно спростити управління вашої медіатекою, якщо ви хочете слухати музику, коли не перебуваєте в мережі.

Варто зазначити, що ця функція доступна Premium-передплатникам – користувачі безкоштовної версії можуть завантажувати тільки подкасти.

Завантаження альбому аналогічне завантаженню списку програвання: просто перейдіть на сторінку альбому і натисніть кнопку завантаження. Після цього він повинен бути доступний, коли ви наступного разу перейдете в автономний режим. Це повинно спростити управління вашою автономною бібліотекою.

Медіатеку тепер можна відсортувати: останнє відтворене/додане/за алфавітом і так далі. Крім плейлистів, туди додалися подкасти, виконавці та альбоми.

Крім цього, користувачі можуть робити опису, додавати обкладинки, перетягувати треки у свої плейлисти, а також редагувати чергу програвання.

Також дещо змінився зовнішній вигляд застосунку: панель пошуку перемістили на зменшену панель навігації зліва. Раніше вона перебувала в лівому верхньому кутку екрану. Оновлення дозволить зручніше створювати списки програвання.

Найближчим часом оновлення має стати доступним користувачам по всьому світу.