Об этом сообщает портал Techcrunch.
Ранее музыкальный стриминговий сервис Spotify запустил функцию Canvas, с помощью которой артисты могут загружать восьмисекундные зацикленные видео, чтобы сопровождать ими свои треки. В этом году Spotify разрешил артистам делиться своими видео Canvas в Instagram-историях.
Теперь Spotify запускает маркетплейс для артистов, с помощью которого они смогут найти дизайнера для создания визуальных материалов в Canvas.
“Поскольку Canvas — это уникальный формат Spotify, мы хотим максимально упростить артистам поиск визуальных художников, которые помогут им создавать привлекательные визуальные эффекты. Выбрав дизайнера, художники смогут поделиься деталями о своей композиции и своим творческим видением, дизайнер это учитывает, создавая собственное видео, разработанное с учетом их потребностей”, — отметили в компании.
Маркетплейс для поиска дизайнеров доступен на странице Spotify for Artists.
В нем можно с фильтрами найти художников, специализирующихся на 2D- и 3D-анимации или, например, монтаже видео, и посмотреть примеры их работ.
Сервис работает на базе платформы SoundBetter, которая предлагает услуги поиска студий звукозаписи, специалистов по микшированию и мастерингу, певцов и т.д. по отзывам, ценам, расположению и тому подобное. Spotify приобрел этот проект в 2019 году.
- Ранее компания Apple запустила новый сервис с музыкальными видео, живыми шоу и разнообразными мероприятиями — Apple Music TV.