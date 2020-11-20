Spotify начал предлагать артистам услуги дизайнеров для создания коротких музыкальных видео, которыми можно делиться в Instagram.

Об этом сообщает портал Techcrunch.

Ранее музыкальный стриминговий сервис Spotify запустил функцию Canvas, с помощью которой артисты могут загружать восьмисекундные зацикленные видео, чтобы сопровождать ими свои треки. В этом году Spotify разрешил артистам делиться своими видео Canvas в Instagram-историях.

Теперь Spotify запускает маркетплейс для артистов, с помощью которого они смогут найти дизайнера для создания визуальных материалов в Canvas.

“Поскольку Canvas — это уникальный формат Spotify, мы хотим максимально упростить артистам поиск визуальных художников, которые помогут им создавать привлекательные визуальные эффекты. Выбрав дизайнера, художники смогут поделиься деталями о своей композиции и своим творческим видением, дизайнер это учитывает, создавая собственное видео, разработанное с учетом их потребностей”, — отметили в компании.

Маркетплейс для поиска дизайнеров доступен на странице Spotify for Artists.

В нем можно с фильтрами найти художников, специализирующихся на 2D- и 3D-анимации или, например, монтаже видео, и посмотреть примеры их работ.

Сервис работает на базе платформы SoundBetter, которая предлагает услуги поиска студий звукозаписи, специалистов по микшированию и мастерингу, певцов и т.д. по отзывам, ценам, расположению и тому подобное. Spotify приобрел этот проект в 2019 году.