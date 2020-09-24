Более 10 компаний объединились в Коалицию за справедливость приложений, чтобы противостоять злоупотреблениям корпорации Apple.

Об этом сообщается на сайте коалиции.

13 компаний объединились в новую группу, которая стремится “создать равные условия для бизнеса приложений и дать людям свободу выбора”. В Коалицию за справедливость приложений уже вошли несколько крупнейших критиков Apple, как Epic Games, Spotify, Basecamp, Match Group, Tile, Blix и Deezer.

Объединение заявляет, что приветствует “компании любого размера в любой отрасли, преданные защите выбора потребителей, развитию конкуренции и созданию равных условий для всех разработчиков приложений и игр во всем мире”.

Многие из членов-учредителей коалиции ранее боролись с Apple по поводу политики компании в App Store в одиночку. Создание Коалиции знаменует собой начало более скоординированного протеста против корпорации.

Коалиция за справедливость приложений называет три основных проблемных вопроса, которые планирует решить:

30-процентная комиссия Apple на любые платежи в приложениях, продаваемых через App Store;

отсутствие каких-либо других конкурентных вариантов распространения приложений на iOS кроме как через App Store;

якобы использовании Apple своего контроля над iOS для продвижения собственных услуг.

Объединение предложило своеобразный кодекс поведения и просит Apple и владельцев других платформ его принять. В частности, коалиция предлагает, чтобы разработчики не заставляли использовать эксклюзивный магазин приложений, чтобы все разработчики имели равный доступ к той же технической информации, что и владелец платформы, а также чтобы разработчиков не заставляли платить несправедливо большие взносы, чтобы их приложения разместили в магазине.